Уже сам переворачивается: Костенко поделилась трогательным видео с маленьким сыном Тарасова

Анастасия Костенко является женой Дмитрия Тарасова. Они вместе уже около пяти лет. Примечательно, что футболист женился на ней спустя год после развода с Ольгой Бузовой.

Многие его осуждали, а его возлюбленную подвергали критике. Однако она исполнила его желание и подарила детей Милану и Еву. В прошлом году у них снова произошло пополнение в семье. Она родила долгожданного сына Алексея.

Примечательно, что после расставания с Бузовой у Тарасова появились проблемы в карьере. Несколько раз он брал паузу из-за травмы, а теперь он помогает жене с детьми. Костенко демонстрирует идиллию.

Недавно она показала, как ездит малышом по делам. А вот 16 апреля ей удалось заснять, как сын лежит на специальном коврике на полу. Он сам перевернулся на живот и обратно, а потом Анастасия протянула ему две игрушки. Мальчик схватил обе. За это мама его расцеловала.

«Какой молодец», — похвалила она.

Поклонники остались в восторге от трогательных кадров. Многие отметили, что мальчик очень похож на папу. «Как он смеется», «Очень смышленый», «Какой сладкий мальчик», «Похож на вашего папу», «Леха с Евой одно лицо с мамой, а милашка папа», «Настя, какая, вы счастливая», «Очень красивый пацан», «Как он ловко переворачивается», «Лапусик», — стали писать подписчики.

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