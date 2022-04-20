«События создали тебя»: Костенко поделилась утренними фото с пятимесячным сыном Тарасова

Жена футболиста намекнула, что третий ребенок стал плодом страсти и скандалов.

Анастасия Костенко является женой футболиста Дмитрия Тарасова. Для нее это первый брак, а вот для спортсмена уже третий. Он пытался строить отношения с Ольгой Бузовой, но их союз завершился разводом.

Теперь футболист демонстрирует настоящую семейную идиллию. Избранница подарила ему троих детей. Теперь она воспитывает не только дочек Милану и Еву, но и сына Алексея, который родился пять месяцев назад.

Примечательно, что после почти каждой поездки на Мальдивы Костенко возвращалась беременной. На этот раз она намекнула, что между ними с мужем были ссоры и страсть.

Недавно возлюбленная футболиста показала, как подрос наследник. Она хвасталась, что он уже сам переворачивается. А вот 20 апреля Анастасия поделилась нежными утренними кадрами. Она запечатлелась с малышом в кровати. Кроха был в полосатом бодике.

«Безумная любовь, слияние двух вершин. Качели страсти, радости, скандала, и аромат ванили и сандала… События создали — тебя, сын. 20/04/22», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Получил комплименты и ее маленький наследник. «Вот вы все похожи», «Сладкий такой», «Копия мамина», «На Еву так похож», «Красавчик, да и вообще все детки красивые получаются», «У вас все детки на одно лицо», «Мамин, но очень большая копия папы», — прокомментировали пост подписчики.

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