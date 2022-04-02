«Кому сложно раскачиваться утром»: Ляйсан Утяшева показала свой заменитель кофе

Телеведущая Ляйсан Утяшева продемонстрировала, чем заменяет кофе по утрам.

Гимнастка использует куркуму, чтобы пробудиться.

«Для тех, кому сложно раскачиваться утром, делюсь рецептом напитка из куркумы. Это полезная замена кофе на каждый день (вкус оставляет желать лучшего, но это единственный его недостаток», – заявила Утяшева в личном микроблоге.

Ляйсан взяла половину чайной ложки куркумы, стакан теплой воды, сок половины лимона, щепотку корицы и все это смешала.

«Польза куркумы научно доказана, о ней можно писать книги, но если коротко: укрепляет иммунитет, уменьшает хронические воспаления, снижает риск развития болезней печени, налаживает обменные процессы в организме, способствует выведению токсинов», – добавила Ляйсан.

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«Приятного «куркумапития»! P.S. В следующем посте поделюсь с вами списком продуктов, которые не дают вечером расслабиться и заснуть. Не переключайтесь!», – написала гимнастка.

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева продемонстрировала яркий образ с трендовым зеленым цветом. Знаменитость подобрала к нему необычные очки со стразами. Стилист оценила аутфит Ляйсан.

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