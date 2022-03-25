«Можно худеющим»: беременная сестра Фриске рассказала, как делает вкусный паштет из консервированной горбуши

Сестра Жанны Фриске Наталья, как известно, сейчас в положении. Поэтому следит за своим питанием особенно пристально.
Она предпочитает употреблять в пищу паштеты и риеты, приготовленные собственными руками. В своем телеграме Наталья рассказала, как она делает вкусный паштет из горбуши для бутербродов.
«Можно худеющим», — заметила Наталья Фриске.
Ингредиенты: рыба – 200 граммов, сыр творожный – 150 граммов, укроп – 1 веточка, перец и соль – по вкусу.
Рыбу нужно предварительно запечь или использовать консервированную. Освободить от кожи и косточек.
Укроп нашинковать, рыбу измельчить, все ингредиенты смешать. ⠀
«Просто и вкусно!» — заметила Фриске.
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