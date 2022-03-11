«Мы готовим постные банановые вафли»: Наталия Антонова поделилась новым рецептом

Актриса показала, каким блюдом можно порадовать гостей в честь именин.

Исполнительница главной роли в сериале «Дыши со мной» Наталия Антонова разместила в личном микроблоге рецепт банановых вафель, которые можно есть даже в пост.

Актриса рассказала, обладатели каких имен празднуют именины в начале марта. Также Антонова показала, каким блюдом можно порадовать именинников.

Наталия Антонова остановила свой выбор на постных вафлях с бананом.

«Доброе утро, друзья! Сегодня 11 марта празднуют именины Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей. И мы готовим постные банановые вафли», — написала в личном микроблоге Наталия.

«Два спелых банана помять вилкой и добавить 300 миллилитров воды», — отметила актриса.

Также знаменитость использовала четыре ложки растительного масла, чайную ложку соды, 100 граммов сахара. Для более сладких вафель можно добавить еще 50 граммов. Еще Антонова положила в тесто 400 граммов муки, две столовых ложки сока лимона.

Выпекать десерт нужно в электрической вафельнице.

Напомним, ранее Наталия Антонова приготовила рассыпчатый пирог с нежной творожно-вишневой начинкой. Артистка использовала замороженные ягоды. А можно положить в пирог и свежую вишню.

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