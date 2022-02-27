Много начинки и очень сочно: как сделать открытый яблочный пирог из слоеного теста по Бельковичу

Выпечку вкусно есть как в горячем, так и в холодном виде.

Саша Белькович на YouTube-канале Sasha Belkovich рассказал, как приготовить аппетитный сочный пирог тарт Татен. Его очень любят французы, выпечку можно сделать из покупного слоеного теста.

Ингредиенты: яблоки — 4 шт., сливы — 6-7 шт., лимон 1/2 шт., сахар 100-150 г, сливочное масло — 30 г, тесто слоеное (дрожжевое) — 300 г, мука — 20 г, пломбир — 200 г.

Очистить яблоки от кожуры и семечек, нарезать крупно. Сливы разрезать пополам, прокрутить и вынуть косточку.

Сделать карамель: на сухой сковороде растопить сахар до коричневого цвета. После добавить кусочек сливочного масла, распределить по всей сковороде, чтобы перемешать с карамелью.

Снять сковороду с огня и выложить на нее фрукты. Снова поставить на плиту и карамелизовать фрукты в течение трех минут на медленном огне. Снять и сбрызнуть соком лимона.

Взять размороженное слоеное дрожжевое тесто. Посыпать доску мукой и раскатать его на большую площадь.

Тесто выложить на фрукты и подвернуть края вниз. В центре теста сделать небольшой надрез.

Пирог поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Дать остыть час и впитать все соки, перевернуть на тарелку. Теперь можно есть холодным со взбитыми сливками или подогреть и подать с мороженым!

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