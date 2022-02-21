Печенье, сметана, сгущенка и зефир! Как за пять минут сделать вкусный торт без выпекания, показал Белькович

Когда десерт пропитается, он становится сочным и аппетитным.

С рецептом торта, который предложил телеповар Саша Белькович на YouTube-канале Sasha Belkovich, справится даже ребенок! При этом на вкус десерт получается нежным, сочным, пропитанным.

«Просто, быстро, но невероятно вкусно!» — сказал Белькович.

Ингредиенты на 8-10 порций: вареная сгущенка — 1 банка, сметана — 700 г, печенье — 300 г, зефир — 150 г.

Смешать сгущенку с 1/3 частью сметаны, в процессе перемешивания добавить остальную часть сметаны. Нарезать зефир кубиками.

В форму выложить слой печенья, затем слой крема, разровнять и опять уложить слой печенья.

На следующий слой крема выложить зефир и повторить все снова.

В конце постучать формой по столу, чтобы удалился воздух. Убрать в холодильник не меньше, чем на два часа.

«Очень вкусный торт без выпечки готов!» — сказал Саша Белькович.

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