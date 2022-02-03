«Овечка на масленных ванильных бисквитах»: Юлия Савичева испекла торт для мужа

Исполнительница Юлия Савичева разместила в личном микроблоге рецепт праздничного торта со сливками и ягодным конфитюром. Примечательно, что такой десерт артистка вручила своему мужу.

Юлия отметила, что украсила торт изображением овечки.

«Вот такой забавный торт получился на день рождения моего мужа. На весь процесс, как вы понимаете, влияла Аня. Говорит: «Мама, на торте должна быть овечка!» — рассказала певица.

«Почему именно овечка, не знаю. Но так как папа был не против, получилась такая немного анимешная милота, которую, кстати, очень любит Аршинов. А что, прямо брутальненько, реально мужской торт», — подчеркнула Юлия.

К слову, для бисквита Савичева использовала 330 граммов муки, 230 граммов молока, 10 граммов разрыхлителя, 115 граммов сливочного масла, щепотку соли, ванилин, четыре яйца C0, 230 граммов сахара.

А для крема Юлия взяла 400 граммов самой жирной сметаны, 500 граммов маскарпоне, 800 миллилитров сливок 35%, ванилин, сахарную пудру по вкусу. Также нужно взять 500 граммов свежих ягод, 110 граммов сахара

и 17 граммов крахмала для годного конфитюра.

«Короче, овечка на масленных ванильных бисквитах с добавлением моего авторского нежнейшего крема и конфитюра из местной клубники, голубики и еживики. Ребята, вкус и текстура получились просто невероятными», — заявила Савичева.

Напомним, ранее Юлия Савичева поделилась рецептом шарлотки.

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