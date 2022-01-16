«Как две капли воды»: Юлия Савичева показала подросшую дочь, с которой давно не виделась

На личной странице исполнительницы Юлии Савичевой появилась фотография знаменитости с дочкой Аней. Девочка улыбалась на прогулке с родительницей.
Савичева нарядила дочь в тельняшку и клетчатую жилетку и сделала прическу с косым пробором. Юлия улыбалась с дочерью одинаковой улыбкой.
«Мы с Аней передаем всем привет и желаем прекрасных выходных!», – подписала снимок Савичева.
Фолловеры были рады увидеть счастливые лица матери и дочери. Они отметили, что Аня очень похожа на свою родительницу.
«Удивительное сочетание мамы и папы в прекрасном ребенке! Счастья вам, девочки!», «Дочурка такое же позитивное солнышко, как и мама!», «Какие классные, девочка просто чудо», «Как две капли воды», «Дочка – копия мамы», – оставили комплименты под фото фолловеры Юлии.
Напомним, ранее Юлия Савичева сообщила о своем приезде в Португалию к дочке. Знаменитость наконец собрала все нужные документы и закончила дела для визита к наследнице.
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