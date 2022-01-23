Юлия Савичева поделилась своим рецептом шарлотки

Исполнительница Юлия Савичева разместила на личной странице в Instagram рецепт шарлотки по-домашнему.

Юлии понадобились следующие ингредиенты для будущей шарлотки: 150 граммов сливочного масла, 150 граммов сахара, три яйца, 200 граммов муки, ванильный сахар, половина чайной ложки разрыхлителя, два средних яблока, щепотка соли.

Певица взбила белки с сахаром. То же знаменитость проделала с желтками. Савичева соединила все вместе и постепенно добавляла муку. Далее Юлия влила в жидкое тесто смесь из разрыхлителя и щепотки соли.

Затем исполнительница занялась яблоками. Юлия покрыла дольки тестом. Для удобства яблоки стоит нарезать кубиками.

Форму для выпекания артистка смазала маслом. Савичева выложила массу в форму и поставила ее в духовку, разогретую до 180 градусов.

Когда блюдо было готово, Юлия посыпала его ванильным сахаром.

Напомним, ранее Юлия Савичева приготовила шоколадный торт с пломбирным соусом. Артистка использовала для вишневого конфитюра 300 граммов вишни, 80 граммов сахара и 10 граммов кукурузного крахмала.

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