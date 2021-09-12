«Тесто тонкое, нежнейшее!» : Илья Лазерсон раскрыл секрет удачных блинчиков с творогом

Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» поделился рецептом блинчиков с творогом. «Нежная начинка и тесто», — сказал про них известный телеповар.

Блинчики получаются по его способу тоненькими, золотистыми и аппетитными. А чтобы начинка была ароматной, он добавляет в нее цедру и ваниль.

Ингредиенты: яйца, кипяток, молоко, сахар, сахар ванильный, мука, соль, растительное масло, сливочное масло, творог, сметана, апельсиновая цедра (можно использовать лимонную).

В чашу блендера вбить два яйца, положить половину столовой ложки сахара, щепотку соли, добавить немного ванильного сахара. Взбить состав, когда появится пена, влить потихоньку половину стакана кипятка, блендер при этом не выключать. Добавить половину стакана молока и половину стакана муки, взбить. Влить пару чайных ложек растительного масла, немного мягкого сливочного масла (можно растопить). Дать тесту немного отдохнуть, чтобы клейковина муки набухла, а блинчики вышли особенно мягкими.

Взять пачку жирного творога, посолить, добавить по вкусу сахара, ванильного сахара, цедры, полторы столовой ложки сметаны. Разбить состав блендером.

Сковороду смазать маслом и вылить на нее первую порцию теста. Телеповар заметил, что не стоит бояться налить лишнего, и можно смело сразу брать много состава. А потом, практически сразу, когда тонкий слой прихватится на скороде, слить остатки жидкого теста назад в чашу.

«За счет кипятка тесто получилось ажурным», — пояснил Илья Лазерсон и показал на многочисленные дырочки в блине.

Такие тоненькие блинчики можно запекать только с одной стороны. Разложить блины на столе поджаристой стороной наверх, разложить творожную начинку, скрутить в рулеты. Поджарить на сливочном масле с двух сторон до румяной корочки.

«Тесто тонкое, нежнейшее!» — прокомментировала Лазерсон, попробовав свои блинчики.

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