«Чуть больше грецкого ореха»: Марина Юдашкина испекла печенье на йогуртовой основе

Бизнес-леди Марина Юдашкина разместила в личном микроблоге рецепт воздушного печенья. Знаменитость показала, как готовит десерт для мужа.

Жена Валентина Юдашкина взяла одно яйцо, 190 граммов сахара, щепотку соли, 130 граммов йогурта, 80 граммов сливочного масла, 300 граммов муки, 50 граммов кукурузного крахмала и восемь граммов разрыхлителя.

Дизайнер взбила венчиком яйцо с сахаром и солью. Затем добавила растопленное масло и йогурт, а потом и муку с разрыхлителем. Также в смесь Юдашкина насыпала крахмал.

Марина Юдашкина все перемешала и скатала тесто в шар. Тесто должно быть мягким и не липнуть к рукам.

«Потом скатываете в шарики чуть больше грецкого ореха и выкладываете на противень, застеленный пекарской бумагой и выпекаете при 180 градусах 15 минут. Приятного аппетита!» — заявила Марина Юдашкина.

Напомним, ранее Марина Юдашкина приготовила любимому мужу пирог с яблоками из теста филло. Знаменитость обожает баловать возлюбленного свежими блюдами. При этом Юдашкина не забывает делиться рецептами со своими фолловерами.

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