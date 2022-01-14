Очень просто и аппетитно! Как готовит мужу пирог с яблоками из теста филло Марина Юдашкина

Начинку в эту выпечку можно использовать любую.

Жена Валентина Юдашкина Марина любит побаловать своего мужа выпечкой из теста филло. В пироги можно использовать любую начинку. К примеру, ранее бизнесвумен давала рецепт пирога с мясом, а теперь решила побаловать супруга пирогом с яблоками под названием «Вуаль невесты».

6-7 слоев теста филло выложить в глубокую форму, свесив края. Нарезать яблоки на небольшие кубики, проложить ими начинку: слой фруктов, слой сахара, чередуя. Наполнить полностью форму, края теста уложить сверху, закрыв пирог. Смазать сливочным маслом.

Нагреть духовку до 180 градусов, поставить пирог запекаться на 20 минут. Укрыть фольгой и поставить опять в печь минут на 15.

Дать пирогу немного остыть, нарезать и подать к чаю.

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