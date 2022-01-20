«Легче легкого»: Дарья Повереннова приготовила суп из цветной капусты и брокколи

Актриса Дарья Повереннова разместила на личной странице в Instagram ролик приготовления супа-пюре с цветной капустой и брокколи.

Знаменитость взяла цветную капусту, брокколи, репчатый лук, сливочное масло, соль и перец по вкусу.

«Легче легкого! Суп-пюре из цветной капусты и брокколи. Моргнуть не успели, а суп уже готов? Да! Я люблю быструю и незатейливую, а главное вкусную готовку!» — призналась Дарья.

«И вы знаете, я практически ничего не солю (или крайне мало) и почти все супы делаю на воде. За исключением солянки или харчо. А вы предпочитаете постные супы или всегда варите на мясном или курином бульоне?» — поинтересовалась Повереннова.

Актриса промыла овощи и поварила их в течение 20 минут на плите. Лук можно предварительно обжарить на сливочном масле. Затем Повереннова при помощи блендера пюрировала овощи. И крем-суп был готов.

Напомним, ранее Дарья Повереннова показала, как готовит праздничный салат с тунцом.

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