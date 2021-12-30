«Подают с ним сухарики»: Дарья Повереннова приготовила новогодний салат с тунцом

Дарья Повереннова готовится к Новому году и составляет меню для праздничного стола. Рецептом одного из блюд новогодней ночи знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

Повереннова остановила свой выбор на салате с тунцом.

«Думаете, что приготовить к новогоднему столу? Старая добрая классика – салат с тунцом», – посоветовала Дарья.

Повереннова взяла 100 граммов майонеза, столовую ложку дижонской горчицы, два соленых огурца, столовую ложку лимонного сока, стебель сельдерея, 250 граммов консервированного тунца, соль и молотый черный перец по желанию.

Актриса отметила, что будет подавать салат как закуску. Для приготовления Повереннова мелко нарезала сельдерей и соленые огурцы. Затем к овощам добавила измельченный тунец. В последнюю очередь актриса занялась заправкой для салата из оставшихся ингредиентов.

«Многие этот салат называют намазкой и подают с ним сухарики или гренки из бородинского хлеба. Я так и сделала! Приятного аппетита!» – пожелала Дарья.

Напомним, ранее Дарья Повереннова испекла пп-пирог без добавления рафинированного сахара.

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