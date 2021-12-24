ПП-пирог с сиропом топинамбура: Дарья Повереннова рассказала, как использовать замороженные ягоды

В одной из последних публикаций личного микроблога актрисы Дарьи Поверенновой появилась запись, в которой знаменитость похвасталась рецептом ягодного крамбла без добавления рафинированного сахара.

Артистке понадобились для рассыпчатого теста следующие ингредиенты:

– Кокосовая мука – 120 г;

– Овсяные хлопья – 200 г;

– Кокосовое молоко – 60 г;

– Мука ржаная – 90 г;

– Банан – 90 г;

– Сироп топинамбура – 80 г;

– Разрыхлитель – 10 г.

А для начинки:

– Замороженные (или свежие) ягоды – 500 г;

– Сироп топинамбура – 50 г.

Повереннова разогрела духовку до 180 градусов. Затем Дарья смешала все ингредиенты для теста в миксере. Получившуюся смесь актриса вылила в форму для запекания.

Далее Повереннова разморозила ягоды и измельчила их в блендере. Потом актриса вылила ягоды в кастрюлю и довела их до кипения. Дарья дала ягодной смеси остыть в течение 10 минут и уже потом вылила ее на тесто.

Почти готовое блюдо Повереннова убрала в духовку на 20-25 минут.

«Между прочим, если вы мне пришлете интересные и легкие рецепты, я так же могу их приготовить. Как вам вообще философия правильного питания? Придерживаетесь?» — поинтересовалась Дарья.

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