Тарталетки и кармашки с грибами и зеленью: Марина Юдашкина поделилась рецептами закусок к новогоднему столу

Дизайнер отметила, что каждый может проявить фантазию и выбрать другую начинку.

Жена модельера Валентина Юдашкина — Марина Юдашкина — разметила в своем микроблоге видео, в котором продемонстрировала праздничные закуски из теста.

Юдашкина взяла слоеное тесто, лук, зелень и грибы с картофельным пюре. Из длинных ломтиков теста знаменитость делала своеобразные ромбы с одной открытой стороной. Такие кармашки Юдашкина заправляла смесью из зелени и грибов с картошкой.

Другая закуска от Марины Юдашкиной была уже из дрожжевого теста. Дизайнер взяла хлеб для тостов и раскатала его скалкой. Каждый уголок хлеба Марина защипнула и скрепила зубочистками. Получились высокие бортики.

больше по теме Марина Юдашкина в джемпере с воротником-чокером и брюках слоучах запечатлелась в роскошных интерьерах Жена кутюрье уже пребывает в томительном ожидании праздника.

Затем Юдашкина убрала их в духовку на три минуты, а далее освободила будущие тарталетки от зубочисток.

«Готовим к праздничному столу!» — отметила Марина Юдашкина у разделочного стола своей кухни.

Напомним, ранее Марина Юдашкина опубликовала трогательное обращение к мужу. Дизайнер Валентин Юдашкин получил красивое признание в любви от своей жены, которая прогуливалась в белой шубке в снегопад.

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