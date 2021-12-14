«Валечка, если бы снежинки были поцелуями»: Марина Юдашкина трогательно обратилась к мужу

Жена модельера Валентина Юдашкина публично призналась ему в любви.

Дизайнер, парикмахер и директор Дома моды своего мужа Марина Юдашкина трогательно призналась в любви супругу.

Марина Юдашкина разместила в микроблоге красивое видео. В кадре она идет по расчищенной дорожке участка своего подмосковного особняка в роскошной белой шубке.

Слово сказочная королева, Марина Юдашкина прогуливается по заснеженным владениям. Сожалеет она только об одном — у нее нет власти над красавицами-снежинками, которые кружат над их с мужем домом.

«Валечка, если бы снежинки были поцелуями, я бы прислала тебе вьюгу», — подписала кадр Марина Юдашкина.

Так красиво и изящно, как умеет только она, Марина Юдашкина призналась мужу в любви.

Подписчики восхитились трогательным посылом, признавшись, что для них семья Марины и Валентина Юдашкиных является образцом для подражания.

Напомним, супруги живут в браке почти тридцать четыре года. У них есть взрослая дочь Галина Юдашкина и двое внуков.

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