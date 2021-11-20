«Готовится на раз-два»: Дарья Повереннова поделилась рецептом абрикосовой запеканки

Актриса Дарья Повереннова поделилась новым рецептом для вкусного завтрака. Знаменитость испекла запеканку с абрикосами.

Поверенновой понадобились 500 граммов абрикосов, 600 граммов творога, три яйца, 100 граммов муки и столько же сахара.

«Как выходной проходит? Может, приготовим абрикосовую запеканку на воскресный завтрак? Готовится на раз-два, а съедается еще быстрее. Главное – дождаться, пока запеканка полностью остынет», – порекомендовала Повереннова.

Дарья смешала муку, яйца, творог и сахар и измельчила все это до кремообразной массы с помощью блендера. Затем артистка выложила смесь в заранее смазанную маслом форму для выпекания.

Поверх массы Повереннова положила половинки абрикосов и отправила в духовку на 45 градусов при температуре 180 градусов.

Поклонники Дарьи поблагодарили актрису за простой и вкусный рецепт:

«Спасибо за рецепт! Выглядит очень аппетитно», «Ни разу такое не готовила! Подкупает малое количество ингредиентов, особенно муки».

Напомним, ранее Дарья Повереннова показала, как выглядела со стрижкой пикси. В 2000 году артистка еще не была блондинкой и стриглась покороче.

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