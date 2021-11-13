«Опасность в тоске по прошлому»: Повереннова показала, как выглядела со стрижкой пикси в 2000 году

Актриса Дарья Повереннова в Instagram поделилась красивым кадром из прошлого. На снимке она запечатлена 21 год назад.

«Вы знаете хоть одного человека, который хотел бы вернуть молодость? Я — нет. Все в моем окружении наслаждаются тем возрастом и жизнью, которыми живут в настоящий момент. И есть большая опасность в тоске по прошлому! Можно не заметить, как пройдет жизнь. Как видите, в моей жизни уже была стрижка пикси. Только я не помню, чтобы тогда в 2000-м году, она так называлась». Дарья Повереннова

Как добавила Дарья Повереннова, каждый человек может постараться выглядеть моложе своих лет. Это задача, как она заверила, вполне выполнима. По словам Поверенновой, нужно не бегать по кабинетам косметолога, а работать прежде всего над собой.

Напомним, что Дарье Поверенновой в этом году исполнилось 49 лет. Она внучка народного артиста РСФСР Сергея Лукьянова.

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