«Только через семь лет»: муж Дарьи Поверенновой долго не решался сделать предложение актрисе

Избранник Дарьи Поверенновой – бизнесмен Андрей Шаронов – рассказал, почему решился на брак с актрисой. Примечательно, что муж знаменитости женился во второй раз.

Шаронов заявил, что сделал предложение Поверенновой только через семь лет после знакомства со знаменитостью.

«Я думал, как выстраивать новые отношения, не является ли это изменой памяти человека, который тебе очень дорог. Может, с этим было связано то, что мы с Дарьей подошли к свадьбе только через семь лет после нашего знакомства, а, может быть, с моей нерешительностью», – признался Шаронов.

«Я человек рациональный. Мы с Дарьей очень разные люди по роду деятельности. Потом я дошел до мысли, что вряд ли моя покойная супруга хотела, чтобы я был несчастлив. Жизнь должна продолжаться. Это нормальное и достойное поведение», – резюмировал бизнесмен на передаче «Когда все дома» на «России 1».

Напомним, ранее Дарья Повереннова приготовила тыквенный суп. Артистка максимально упростила рецепт полезного первого блюда.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.