Вкусная закуска из лаваша с авокадо и сыром: как ее аппетитно поджарить, показал Емельяненко

Василий Емельяненко на своем кулинарном проекте YouTube «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как сделать вкусную закуску из лаваша или тортильи с начинкой.

Эту закуску можно приготовить и к праздничному столу, и к приятному завтраку, и просто, чтобы порадовать своего любимого человека или ребенка. Она аппетитная и легкая.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., авокадо — 1 шт., сыр пармезан — 60–80 г, сыр чеддер — 60–80 г, запеченный болгарский перец — 1 шт., лаваш или лепешка тортилья — 1 шт.

Из лаваша вырезать круг размером с дно сковороды. В разные тарелки на мелкой терке натереть сыр чеддер и сыр пармезан.

Авокадо разрезать вдоль пополам, убрать косточку и большой ложкой вынуть мякоть, нарезать пластинками.

Запеченный болгарский перец (можно из банки) нарезать небольшими кусочками. Два яйца разбить в миску и взбить венчиком.

На сковороду высыпать натертый на мелкой терке сыр пармезан. Распределить по дну сковороды. На медленном огне сыр расплавится и образует корочку. Как только сыр схватился, аккуратно вылить взбитые яйца.

Далее сверху по всей поверхности выложить натертый сыр чеддер. Когда он начнет таять, сверху накрыть лавашем или лепешкой тортильей.

Поддеть лопаткой, чтобы сырная корочка полностью отошла от сковороды, накрыть тарелкой и перевернуть получившуюся лепешку в тарелку. Далее отправить обратно на сковороду лавашем (или тортильей) вниз, слегка поджарить. Сверху выложить нарезанный запеченный болгарский перец и пластинки авокадо. Сложить лепешку пополам.

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