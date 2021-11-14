«Внутри он тягучий, а сверху хрустит»: как приготовить горячий бутерброд – любовь на всю жизнь по Белковичу

Телеповар сделал его с сыром на сковороде.

Известный телеповар Саша Белькович поделился рецептом аппетитного сэндвича с сыром в эфире YouTube-шоу Sasha Belkovich.

«Вы полюбите его на всю жизнь! Внутри он тягучий, а сверху хрустит», — сказал про свой бутерброд кулинар.

Ингредиенты 4 порции: батон — 4 куска, твердый сыр — 170 г, сулугуни — 250 г, ветчина — 100 г, масло сливочное — 50 г.

Батон и ветчину нарезать на ломти. Натереть сыр сулугуни на крупной терке (его должно быть много).

Натереть твердый сыр на мелкой терке и смешать с сулугуни. Готовить на антипригарной сковородке.

На кусок белого хлеба положить много сыра, сверху — кусочки ветчины, снова сыр, закрыть вторым куском хлеба и придавить.

Жарить на минимальной температуре и со сливочным маслом. Положить бутерброды на сковородку, рядом — сливочное масло и на плиту!

Как только масло чуть растопится, поднять сковородку и крутить, чтобы оно впиталось везде.

Как только нижняя часть хлеба поджарится, сыр немного подплавится, можно смело переворачивать. Жарить с обратной стороны до золотистой корочки.

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