«Очень просто готовить»: Ирина Безрукова запекла стерлядь с травами

Бывшая жена Сергея Безрукова – Ирина Безрукова – приготовила стерлядь с травами в духовке. Рецепт знаменитость оставила на личной странице в Instagram.

Безрукова отметила, что рыба лучше всего усваивается с травами.

«Знали ли вы, что рыба с помидорами, сыром, грибами и картофелем в один прием пищи нашим организмом практически не усваивается? А вот с травами прекрасно», – заявила Безрукова.

«Предлагаю вам проверенный рецепт запеченной стерляди в духовке по правилам раздельного питания. Это очень просто готовить и невероятно вкусно!» – отметила Ирина.

Ирина взяла стерлядь, 4-5 веточек тимьяна и розмарина, две чайные ложки соли, пергаментную бумагу.

Безрукова промыла рыбу, почистила ее от чешуи и внутренностей, удалила жабры. Затем еще раз хорошо ее промыла.

В освободившееся место внутри рыбы Ирина положила травы. Затем актриса переложила рыбу на лист пергамента или фольги и посыпала морской солью с двух сторон. Далее Безрукова завернула стерлядь в лист пергамента и отправила в духовку. Ирина выпекала рыбу при 180 градусах примерно 20-25 минут.

Напомним, ранее Ирина Безрукова выступила на благотворительном гастроужине для детей с ДЦП.

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