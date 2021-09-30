«Больше делать, а не рассуждать»: Безрукова вспомнила, как стала актрисой вопреки словам бабушки

Актриса Ирина Безрукова порассуждала о таком явлении, когда люди, мечтая о чем-то, сами же себе это запрещают. Когда их останавливают мысли «выше головы не прыгнешь», «за богатством нужно идти по головам», «на всех денег не хватит», «куда мне до него» и тому подобные. 56-летняя звезда кино уверена — эти утверждения не имеют ничего общего в реальностью.

«Моя бабушка не верила, что ее внучка может стать актрисой. Естественно у нее были доводы, убеждения, все на свете. Но, к счастью, мое желание и мотивация были сильнее. А ведь соблазн выбрать более легкий путь был велик. Могла бы сказать себе: «Куда мне до актрисы? У меня ни связей нет, ни денег, даже родителей. К тому же живу не в столице», — вспоминает Безрукова начало своей карьеры.

Ирина отмечает, что отбросила ненужные раздумья, потому что у нее просто не было на них времени.

«Я шла за мечтой. Делала то, что мне очень нравилось и хорошо получалось. Внимательно слушала педагогов, режиссеров, делала выводы и приобретала профессиональный опыт, — рассказала актриса в Instagram. — Так что я за то, чтобы больше делать, а не рассуждать».

Напомним, Ирина родилась в Ростове-на-Дону и окончила местное училище искусств. Еще во время учебы она стала много играть в Ростовском театре драмы имени Горького. В начале 90-х актриса перебралась в Москву и стала выступать в театре-студии под руководством Олега Табакова. Тогда же началась ее карьера в кино. Первые экранные образы, которые достались Безруковой, были роли манекенщиц и принцесс.

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