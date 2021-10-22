«Жертвуют от чистого сердца»: благотворительный гастроужин в поддержку детей с ДЦП прошел в Москве

На мероприятие пришли Гоша Куценко, Ирина Безрукова, Алена Хмельницкая, Сергей Мазаев и другие артисты.

Гастроужин с живой музыкой и стихами прошел в кафе «Ментано» в среду, 13 октября. Event-агентство Анастасии Рыболтовер организовало мероприятие в поддержку фонда «Жизнь с ДЦП» и проекта Meet for Charity.

Меценаты и бизнесмены собрались на благотворительном вечере, чтобы насладиться выступлениями артистов российского шоу-бизнеса. Все пожертвования с ужина направились детям с ДЦП.

«Здесь каждый на своем месте: артисты выступают, благотворители наслаждаются и жертвуют детишкам фонда от чистого сердца, от души, на хорошей, на светлой эмоции. На эмоции искусства. Такие вечера оставляют очень приятный осадок. Даже не осадок, а впечатление, приятную «пенку» и прекрасное послевкусие», — отметил года Куценко.

«Большое спасибо, что все откликнулись на призыв Гоши Куценко. На самом деле вечер был очень веселый, и ребята очень хорошо провели аукцион», — добавил Сергей Мазаев.

Напомним, ранее Алена Хмельницкая восхитилась шоуменом Моргенштерном. Актриса считает музыканта благородным человеком, потому что Алишер помогает больным детям.

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