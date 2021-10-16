«Очень нежное»: Наталия Антонова поделилась рецептом лимонного печенья

Артистка отметила, что ее дети называют десерт лимонными пряниками.

Актриса Наталия Антонова испекла лимонное печенье, а его рецепт разметила наличной странице в Instagram.

Антонова взяла 270 граммов муки, 150 граммов сахара, яйцо, 100 граммов сливочного масла, лимон, куркума на кончике ложки, чайную ложку разрыхлителя, восемь граммов ванильного сахара, соль по вкусу и сахарную пудру.

Наталия предупредила, что все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

«Очень нежное, с вкусом лимона. Напоминает лимонные прянички», – рассказала о своем блюде актриса.

Антонова сняла с лимона самый верхний слой кожуры, не затрагивая белый слой. Лимон актриса разрезала и выжила из него сок. В тарелку для смешивания Наталия добавила сливочное масло, щепотку соли, ванильный сахар и обычный сахар. Сверху высыпала цедру лимона.

Далее Наталия добавила яйцо и щепотку куркумы с лимонным соком. Продукты перемешала венчиком. Потом необходимо добавить муку и разрыхлитель.

«Чтобы легче было формировать печенье, убираю тесто в холодильник на один час. Тесто готово. Оно хорошо охладилось. Чайной ложкой отделяю небольшой кусочек и скатываю шарик», – посоветовала артистка.

Наталия обваляла шарики в сахарной пудре.

«Ставлю печенье выпекаться в заранее разогретую до температуры 180 градусов духовку. Выпекать печенье 12-15 минут. По структуре печенье получается мягкое и нежное, с сильным ароматом лимона.

Добавленная куркума на вкус печенья не влияет. Можно вместо лимонного сока добавить апельсиновый и насыпать апельсиновую цедру», – резюмировала Антонова.

Напомним, ранее Наталья Антонова опубликовала рецепт яблочного тарта.

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