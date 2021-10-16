«Счастлива и уверена в себе»: Наталия Антонова сменила имидж

Исполнительница главной роли в сериале «Дыши со мной» – Наталия Антонова – разместила в своем микроблоге свежий ролик, в котором показала собственное бьюти-преображение.

Актриса в пестром платье темно-фиолетового цвета покрутила новой прической. Антонова сделала небольшую объемную челку и распустила волосы с осветленными прядями.

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«Браво! Мне очень нравится мой новый образ! Скоро первый съемочный день, я счастлива и уверена в себе!», – похвасталась Антонова.

Поклонники артистки тоже остались довольными сменой имиджа Наталии. Они оставили слова восхищения актрисой в комментариях под фото:

«Здорово, вам очень идет. Очень похоже на капсульное наращивание», «Восхищаюсь вами! Желаю удачи в новом проекте», «Наталья, вы сразу помолодели», «Да, цвет великолепный, браво мастеру», «Вам очень идет эта прическа и цвет волос», «Очень идет этот цвет волос, шикарный, живой волос, Наталья красотка», «Какая вы умница, красавица и очень талантливый человек!».

Напомним, ранее Наталия Антонова приготовила пирог со сливами и яблоками.

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