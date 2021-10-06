«Нежный рецепт»: Наталия Антонова приготовила пирог со сливами и яблоками

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Дыши со мной» — Наталии Антоновой — появился новый рецепт. В этот раз знаменитость показала, как сделать пирог из слив и яблок.

Антонова взяла 0,5 кг слив, два яблока, 10 граммов сливочного масла, 220 граммов сахара, четыре яйца, 180 граммов муки, 3,5 столовой ложки сметаны.

«Новый, нежный рецепт пирога со сливами и яблоками! Такой пирог напоминает шарлотку – воздушный бисквит с нежной, сочной начинкой», — похвасталась Антонова.

Наталия смазала форму для запекания маслом и присыпала сахаром. Яйца взбила с сахаром. Далее актриса добавила просеянную муку и тщательно размешала. Отправила туда же сметану и снова хорошо перемешала. Антонова почистила яблоки, у слив удалила косточки, все измельчила и добавила в тесто.

Потом артистка вылила тесто в подготовленную форму. Антонова выпекала пирог 40 минут при 180°С.

Напомним, ранее Наталия Антонова испекла хрустящее печенье. Актриса из овсяных хлопьев приготовила вкусный десерт к чаю.

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