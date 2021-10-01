Такой аромат! Баклажаны, томаты, перец Емельяненко жарит на сухой сковороде и заправляет маслом и гранатом

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить простой, но очень ароматный и любимый многими салат хоровац. В идеале его делают на открытом огне, но, когда нет возможности, можно приготовить на обычной сковороде гриль.

Ингредиенты: болгарский перец — 2 шт., баклажаны — 2 шт., томат — 1 шт., красный лук – долька, чеснок — 1 зубчик, чили перец – половина, гранат — 1 ст. ложка зернышек, кинза — маленький пучок, петрушка — маленький пучок, укроп — маленький пучок, зеленый лук — маленький пучок, растительное масло, соль, перец.

Нагреть сковороду-гриль. Баклажаны нарезать крупными шайбами, а болгарский перец достаточно крупными кусками. Отправить их в миску и посолить. Один крупный томат разрезать вдоль на две части.

Как только раскалилась сковорода-гриль, отправить туда кусочки перца кожицей вниз. Обжарить сильно не надо, нам нужно, чтобы овощи приобрели аромат костра. Сверху перцы обжечь горелкой. Далее переложить их на противень, застеленный пергаментом.

На сковороде-гриль обжарить баклажаны и томат до появления характерных полосок, переложить на противень.

Отправить противень в духовку на 5-7 минут при температуре примерно 170-180 градусов, чтобы овощи дошли.

В это время в миску колечками нарезать половину чили перца, мелким кубиком — дольку красного лука, мелко нарубить небольшие пучки зелени со стебельками (кинзы, петрушки, укропа и зеленого лука). Также в миску добавить один маленький зубчик чеснока, перетертый боковой стороной ножа в чесночную пасту. Перемешать.

Из духовки вынуть овощи, остудить. Снять с овощей кожуру и нарезать их небольшими кубиками. Томат же, чтобы не дал лишнего сока в салате, отправить на сито и дать стечь лишней воде.

Все нарезанные овощи переложить в миску к зелени, посолить, поперчить, налить немного растительного масла и перемешать. Сверху украсить зернышками граната.

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