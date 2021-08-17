«Глядя на улыбку нашей внучки — я вижу твою улыбку»: Зудина нежно высказалась о Табакове

Актриса Марина Зудина в Instagram разместила снимок своего покойного мужа режиссера Олега Табакова и внучки Мии. Девочка, надо признать, как две капели воды похожа на своего деда, который, к сожалению, не дожил до ее рождения.

«Наш самый любимый и важный семейный праздник! 17 августа! Спасибо за все! Любим и помним. А глядя на улыбку нашей внучки, я вижу твою улыбку и часто вспоминаю фразу, которую ты любил повторять: «Жизнь на нас не заканчивается!»

Марина Зудина

Как добавила Марина Зудина, ее муж всегда будет с родными. В его учениках, детях, внуках, зрительской любви. А также рядом с теми, с кем он всегда делился своей добротой, щедростью, талантом, заботой и любовью.

Напомним, что Олег Табаков ушел из жизни в 2018 году. На момент смерти ему было 82 года. Внучка Олега Табакова родилась чуть больше года назад. При этом ее родители долго скрывали от общественности рождение ребенка.

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