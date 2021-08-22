«Попробуйте, не пожалеете!»: Лазерсон раскрыл секрет хрустящих маринованных огурчиков без стерилизации

Известный телеповар Илья Лазерсон на YouTube-шоу «Зона Лазерсона» раскрыл секрет своих любимых маринованных огурчиков без стерилизации в банке. Единственный момент, простерилизовать нужно саму посуду, в которой будут консервироваться овощи.

Ингредиенты: огурцы, морковь, чеснок, лавровый лист, перец горошек, укроп, листья смородины, листья хрена, вода — 750 мл, соль 1,5 — ложки, сахар — 1 ложка, уксус спиртовой 9 % — 85 мл.

Банку заранее простерилизовать, проще всего это сделать в микроволновке за пару минут. Огурчики обязательно нужно подержать в холодной воде не менее двух часов, можно ночь. По желанию обрезать хвостики.

Морковку почистить и нарезать на небольшие брусочки, положить в банку, нарезать зубчик чеснока, отправить туда же, добавить 2 листочка лаврушки, раздавленный перец горошком, укроп, листья хрена и смородины (их не обязательно). Прижать все ложкой, уложить плотно огурчики вначале вертикально, потом как получится, можно горизонтально.

750 миллилитрами крутого кипятка залить огурцы в банке, оставить минут на 10. Это нужно, чтобы обеззаразить овощи. Слить воду из банки в кастрюлю назад, опять довести до кипения. Ввести в рассол полторы ложки соли, столовую ложку сахара, растворить. Влить в конце уксус, дождаться закипания. Залить кипящим маринадом огурцы в банке. Закрутить банку стерильной крышкой. Перевернуть и укутать в шубу или плед. Чем дольше останется в банке тепло, тем дольше будут храниться огурчики без стерилизации.

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