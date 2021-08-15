Без муки и манки: как готовит воздушные сырники Константин Ивлев

Ранее мы писали о способе приготовления сырников с минимумом муки от телеповара Ильи Лазерсона. Знаменитый кулинар обходится всего половинкой ложки муки, блюдо получается нежным, но при этом не растекается по сковороде во время жарки. Для этого Лазерсон оставляет тесто на определенное время в холодильнике.

А вот Константин Ивлев вообще не кладет в свои сырники муку, манку тоже. Зато добавляет мармелад. Своим авторским способом приготовления знаменитого блюда ведущий «Адской кухни» поделился на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Channel.

Лимонный мармелад в виде фруктовых долек нарезать на маленькие кусочки. Творог размять в миске, вбить 1 яйцо, насыпать совсем немного сахара, посолить, размешать ложкой, протереть через сито. Добавить мармелад, размешать.

Вылепить сырники, обвалять в муке, чтобы они остались сочными и держали форму. Пожарить с двух сторон на умеренном огне на небольшом количестве масла. Далее запечь в духовке 5 минут на 180 градусах.

Такие сырники, по словам Константина Ивлева, выходят нежными и воздушными, а расплавленный мармелад аппетитно растекается в процессе еды.

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