Освежающий супчик из запеченной свеклы в маринаде: Ивлев раскрыл авторский кулинарный секрет

По словам шеф-повара, это блюдо отлично идет в летнюю жару и очень нравится его клиентам.

«Рекомендую приготовить этот самый летний суп из запеченной свеклы», — сказал телеповар Константин Ивлев на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Channel. И поделился фирменным рецептом, который ему кажется особенно вкусным.

В состав супа входит не вареная свекла, а запеченная. Кроме того, ее кулинар маринует особым способом, благодаря чему суп получается очень ароматным и аппетитным. Как сказал Ивлев, супчик особенно понравится любителям борща и окрошки. Это нечто среднее.

Ингредиенты: печеная свекла – 5 шт., печеный картофель – 2 шт., яйцо вареное – 3 шт., чеснок – по вкусу, хрен сливочный – 2 ст. л., лук зеленый – 40 г, укроп, петрушка – 20 г, соль, сахар, перец – по вкусу, сметана – 200 г, вода – 700 мл. Для маринада: мед – 1 ч. л., соевый соус – 2 ч. л., бальзамический уксус – 2 ч. л., ольховый дым – 1 ч. л., оливковое масло – 2 ч. л.

Смешать ингредиенты для маринада. Свеклу почистить и крупно нарезать, полить маринадом, накрыть фольгой и запечь в духовке (минут 30).

Заранее запеченный картофель (так будет вкуснее), вареные яйца измельчить на крупной терке, выдавить чеснок, положить сливочный хрен, добавить зелень. Готовую свеклу тоже натереть туда же, посолить, поперчить, заправить сметаной, влить воду, размешать. Остудить в холодильнике.

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