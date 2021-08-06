«Полный восторг!»: Анита Цой поделилась своим рецептом соленых огурцов с водочкой

Певица Анита Цой поддержала домохозяек, которые делают заготовки на зиму, и поделилась своим рецептом маринованных огурчиков с водочкой. Делается такая закрутка быстро и просто, уверяет звезда.

«Те, кто хоть раз попробовали этот незатейливый рецепт, приходят в полный восторг! Каждый год родные, друзья мечтают попробовать мои баночки. Это настоящий рай для всех, кто любит всласть похрустеть нежными, сочными огурчиками и удивить во время застолья друзей!» — заявляет 50-летняя артистка в Instagram.

На литровую банку хозяйке потребуется:

7 огурцов размером около 7-8 см;

1 вишневый лист;

1 смородиновый лист;

10 граммов зеленого укропа;

3 средние дольки чеснока;

5-6 гвоздик;

пол чайной ложки семян укропа;

пол чайной ложки семян кориандра;

1-2 лавровых листа;

треть чайной ложки микса пяти перцев;

1 чайная ложка 9-процентного чайного уксуса;

100 граммов водки;

соль и сахар — по вкусу.

Как готовить закрутку, певица показала видео. На дно банки она укладывает листья, укроп, перец и гвоздику, затем очень плотно набивает внутрь огурцы, сверху посыпает кориандром, семенами укропа и укладывает чеснок.

Далее Анита заливает в банку кипяток, прикрывает крышкой и оставляет стоять 10 минут, после чего снова сливает рассол в кастрюлю, доводит до кипения, добавляет сахар, соль, уксус и в самый последний момент — водку. В итоге обновленный рассол заливается обратно в банку под завязку, и можно закрывать.

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