Нажмите на него с двух сторон: Ивлев рассказал, как выбрать хорошее мясо для шашлыка

Константин Ивлев на своем YouTube-канале Ivlev Chef Channel рассказал, как выбрать хорошее мясо для шашлыка. Самый простой и универсальный вариант — это свинина с прослойками жира, с ней меньше шансов приготовить «резиновую калошу» и больше вероятности получить мягкий сочный продукт на выходе.

Прежде всего, по словам телеповара, мясо должно быть красивым — иметь приятный естественный оттенок. После его осмотра свинину стоит понюхать и убедиться, что аромат от нее идет приятный. Далее — потрогать руками. Если липкости не ощущается, перейти к следующему этапу. На пальцах остается налет слизи? Это мясо не свежее.

Затем кусок мякоти нужно сдавить руками с двух сторон, если волокна выделят влагу, значит, продукт был ранее заморожен, а теперь продается в размороженном виде. Это не слишком хорошо сказывается на его вкусе и пользе.

Вот и все. О том, как вкусно замариновать шашлык читайте здесь или здесь.

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