Лук, масло, вода и перец: Лазерсон берет 4 простых ингредиента и делает отличный шашлык

Шеф-повар Илья Лазерсон поделился на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» профессиональным секретом маринования шашлыка. Он берет всего 4 ингредиента, но мясо получается сочным и ароматным, без лишних привкусов.

Ингредиенты: лук, масло, перец, вода.

Лазерсон посоветовал неопытным поварам использовать свиную шею, которая, по мнению повара, является самым надежным и стабильным продуктом для шашлыка. Мякоть необходимо просушить бумажными полотенцами, чтобы лишняя жидкость не испортила эффект от маринада.

Свинину нарезать брусками, полить растительным маслом.

«Растительное масло всегда добавляется в мои маринады, потому что это хороший проводник специй», — объяснил известный кулинар.

Перец лучше использовать свежемолотый, но пойдет и готовый. Посыпать им мясо.

Лук нарубить произвольно, сделать из него кашицу в комбайне. Откинуть ее на сито, получив луковый сок. Полить им мясо.

Также взять лук, который будет нанизываться на шампуры. По словам Лазерсона, традиционные кружки нанизывать неудобно, они все время распадаются. Поэтому лук лучше нарубить на брусочки, а потом разделить на чешуйки, которые с легкостью проткнуться шпажками и не упадут с них в процессе приготовления. Бросить эти чешуйки лука в мясо с маринадом.

Солит телеповар мясо уж при жарке, так, он считает, шашлык получается сложнее. Все ингредиенты кладутся в пакет и хорошенько разминаются руками.

Оставить мариноваться прямо в пакете. Такой шашлык можно оставить на ночь в холодильнике, а утром взять с собой на природу прямо в пакете, удобно.

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