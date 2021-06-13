«Идеальный»: Ивлев рассказал, как вкусно замариновать шашлык с чесноком и имбирем

Рецепт соуса в паназиатском стиле подойдет также к рыбе и к курице.

Телеповар Константин Ивлев с началом сезона шашлыков решил раскрыть секрет авторского маринада в паназиатском стиле на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Сhannel. В этом соусе можно с успехом мариновать свинину, индейку, куриные крылышки, благородную рыбу и креветки. А затем жарить на мангале, на гриле или просто в духовке на 180 градусах.

«Идеальный», — без тени сомнения охарактеризовал ведущий «Адской кухни» (телеканал «Пятница») свой маринад.

Ингредиенты на 500 граммов мяса, птицы или рыбы: соус терияки – 120 мл, сок 1/2 лимона, чеснок – 3 зубчика, кинза свежая – 15 г, корень имбиря – 20 г, красный чили перец – 10 г, кориандр – 1 ч. л., вода – 100 мл, соль, перец – по вкусу.

Выложить в ступку очищенные и порезанные на кусочки чеснок, а также корень имбиря, семя кориандра, кусочки перца чили (можно прямо с семечками), нарубленную зелень кинзы, добавить немного растительного масла и растереть все в кашицу. Налить в получившуюся массу немного воды, соус тирияки, выжать сок лимона, посолить, размешать. Замариновать в этом составе мясо (рыбу, креветки или птицу), равномерно размешав. Оставить настаиваться минут на 20.

Константин не рекомендовал оставлять продукты на ночь, поскольку соус терияки содержит соевый соус, и шашлык может пересолиться. Затем мясо (рыбу, птицу) пожарить на огне.

По словам Константина, готовый продукт получается настолько вкусным, что его можно есть даже без соуса.

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