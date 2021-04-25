«Быстро! Вкусно! Незатейливо!»: Дарья Повереннова приготовила эскалоп из индейки

Артистка Дарья Повереннова записала для своих поклонников приготовление блюда из мяса птицы. Свежий ролик знаменитость разместила на своей странице.

Дарья приготовила эскалоп из индейки. Актриса отметила, что обожает мясные кулинарные шедевры. По словам Поверенной, они позволяют вкусно и сытно пообедать и не набрать лишние килограммы.

«Быстро! Вкусно! Незатейливо! Чтобы насытиться, но при этом сберечь талию», — написала Дарья в комментариях к видеоролику.

Актриса взяла филе индейки и слегка отбила мясо. Затем на 10 минут она замариновала кусочки филе в смеси сока лимона, красного перца и соли. На сковороду Дарья налила подсолнечное масло и добавила немного сливочного. А затем примерно по три минуты с каждой стороны обжаривала кусочки индейки.

«Минимум времени и гарнир из любимых вами овощей. Приятного аппетита! Я уважаю вегетарианцев, но не могу отказать себе в кусочке сочного мяса!», — резюмировала Повереннова.

Напомним, недавно актриса показала также и свой обновленный гардероб на весну. Дарья рассказала, чтобы она посоветовала носить женщинам в теплую погоду.

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