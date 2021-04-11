«Отличный вариант»: Дарья Повереннова приготовила постный суп со сливками и грибами

Исполнительница роли бизнес-леди Виктории Самгиной в сериале «Джамайка» — Дарья Повереннова — записала для своих поклонников рецепт горячего блюда, которое можно есть даже в пост.

Актриса уточнила, что, убрав один ингридиент, каждый может превратить суп-пюре в постное блюдо. Повереннова взяла 300 граммов шампиньонов, 200 граммов картофеля, 70 граммов моркови, 50 граммов лука, соль и перец по вкусу.

Для тех, кто любит бульон пожирней, артистка предложила добавить сливки. Лучше взять двадцатипроцентные сливки, примерно 150 миллилитров. Если исключить их, то стоит добавить больше воды.

«Отличный вариант постного супчика! Грибной суп-пюре со сливками. А вариант без сливок — отличное первое постное блюдо», — отметила Дарья.

Дарья подчеркнула, что мытые овощи она порезала крупными кусочками. К ним она добавила стакан воды и поставила вариться на 15 минут. В этот момент Повереннова обжарила грибы с небольшим количеством сливочного масла около десяти минут.

«А какой у вас любимый суп? У меня суп-пюре из шампиньонов! Просто фаворит на моей кухне. Хочу с вами поделиться своим рецептом», — рассказала Дарья.

Далее артистка сделала с помощью блендера пюре из овощей и грибов, а затем поварила кашицу со сливками еще минуту.

Смотрите также: