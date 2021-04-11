«Что выбрать?»: Дарья Повереннова показала любимые фэшн-варианты на весну

Актриса выбрала и брючный костюм, и воздушное платье.

Артистка Дарья Повереннова запечатлелось сразу в нескольких образах. Знаменитости показалось мало поделиться одним луком.

На своей страничке в Instagram звезда разместила фотографии в брючном костюме и двух платьях.

«Опять!! Что выбрать?! Один, два или три?» — спросила своих поклонников Дарья.

Повереннова отдала предпочтение нежно-голубому оттенку твидового костюма. Брюки-кюлоты и пиджак с отложным воротником Дарья сочетала с черными остроносыми туфлями на высоком каблуке. Отметим, что обувь артистки была расшита бисером.

К слову, только туфли оставались неизменным элементом во всех трех образах Поверенной. Именно эту обувь Дарья скомбинировала и с ярким васильковым платьем. Шифоновая ткань наряда придала воздушности, а фиолетовые цветки с красной сердцевиной и пышный бант завершили образ.

Последний выход актрисы был более классическим и строгим вариантом. Total black-стиль, V-образный вырез, золотые пуговицы и приталенный крой — все это детали третьего аутфита Поверенной.

Поклонники Дарьи остались в восторге от всех нарядов кумира:

«Костюм первый просто вау!», «Вам все идет, Дашенька!», «Первый или третий идеально», «Полная элегантность и торжественность», «Красивые платья, очень мне понравились».

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