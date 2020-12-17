Вместо картошки – листья салата: Ивлев поделился новогодним рецептом оливье в авторской вариации

Телеповар Константин Ивлев знает толк в оливье. Ранее мы опубликовали его рецепт с включением некоторых необычных овощей, которые, на его взгляд, делают салат более праздничным. Он приправляет салат бочковыми огурцами и украшает его имитированной икрой.

Но это не единственная вариация оливье от шефа. Тем, кто не любит вареную картошку или решил попробовать что-то новенькое, Константин предложил попробовать приготовить новогоднее угощение с листьями салата айсберг, а колбасу заменил на обжаренную мякоть птицы.

Ингредиенты: 10 граммов зеленого горошка, половинка вареного яйца, 20 граммов соленого огурца, 1 перепелка, 40 граммов салата (айсберг), 15 граммов свежего огурца, 20 граммов соленого, 20 граммов майонеза, 10 граммов сливочного хрена, 30 граммов растительного масла, соль и перец по вкусу.

На своем шоу «Ивлев шеф» Константин быстро обжарил куриное филе на растительном масле, остудил. Нарубил бедрышки, а грудки оставил на украшение. Тоненькими полосками порезал салат, все овощи нарубил на кубики (размер, как зеленый горошек). Майонез он приготовил сам, рецепт его здесь.

Этот соус нужно смешать с хреном и заправить им все овощи. Взять кулинарное кольцо, поставить на плоскую тарелку и выложить салат. Кольцо снять, сверху уложить жареную грудку.

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