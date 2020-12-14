«Вот это вкусняха!»: телеповар Ивлев поделился рецептом домашнего майонеза

Константин рекомендовал его к оливье и другим салатам.

В преддверии Нового года телеповар Константин Ивлев поделился рецептом своего оливье, способ приготовления салата отличает его от других. Закуску ведущий «Адской кухни» рекомендовал делать с домашним майонезом из знакомых ингредиентов.

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Для соуса понадобятся: два яйца, половинка свежего лимона, оливковое масло, 2 столовые ложки горчицы (не слишком ядреная), столовая ложка сливочного хрена, соль и перец по вкусу.

Отделить желтки от белков, положить в них горчицу, взбить венчиком или профессиональным миксером. Постепенно, тонкой струйкой ввести в этот состав оливковое масло, постоянно взбивая. Лить масло и взбивать нужно ровно до того момента, пока масса не станет густой. Затем выжать сок из половинки лимона, посолить хорошей щепоткой, поперчить. Смешать.

Ивлев использовал не обычную поваренную соль, а копченую. Повар считает, что так соус выйдет аппетитнее.

«Но это еще не все! Еще один маленький секрет!» — воскликнул он и добавил ложку сливочного хрена.

«Вот это вкусняха!» — пришел в восторг от приготовленного майонеза Ивлев.

К слову, соус получается не чисто белым, а светло-желтым. Шеф признался, что любит именно такой, поэтому кладет не один, а целых два желтка.

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