Отлично к Новому году: Ивлев дал авторский рецепт вкусного оливье с «секретными» продуктами

Телеповар добавляет в салат овощи, которые редко кто использует для этого блюда.

Шеф-повар Константин Ивлев, известный по проектам «Пятницы» «Адская кухня» и «На ножах», признался, что на Новый год всегда готовит селедку под шубой и оливье. Естественно, что профессионал добавляет в них свои «секретные» ингредиенты, которые делают классические салаты неповторимыми.

Ранее мы писали о том, как ведущий готовит селедку под шубой, теперь настала очередь второго рождественского салата, о котором он поведал в очередном выпуске своего шоу «Ивлев шеф». Итак, наряду с привычными ингредиентами, повар добавляет вареную спаржу, брокколи, имитированную черную икру из морских водорослей. Остальные продукты обычные: вареные морковь, картошка и яйцо, соленые огурцы, горошек, колбаса, майонез.

Ивлев всегда использует бочковые очень соленые огурцы, считая, что от них во многом зависит вкус салата. Овощи он варит в разных посудах, в воду с картошкой добавляет кусочек лимона, чтобы она сохранила свою целостность и структурность.

Огурцы шеф рубит на кубики и отбрасывает на сито, чтобы ушел сок. Все остальные вареные овощи и колбасу тоже режет на небольшие кусочки, не трогая спаржу и брокколи. А вот яйцо натирает на крупной терке, отрезав от них кончики и вырезав из них рельефные чашечки для украшения.

Далее телеповар смешивает ингредиенты, заправив майонезом. Яичные чашечки, спаржа, брокколи, икра остаются для украшения. Раскладывает порционно на плоские тарелки, используя круглую кулинарную форму, обкладывает либо брокколи, либо спаржей по краям, яичные чашечки наполняет икрой и тоже украшает ими салат.

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