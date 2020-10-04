«Когда пускают на кухню»: появился рецепт спагетти болоньезе от принца Уильяма

Принц Уильям вошел в число авторов кулинарной книги «A Taste of Home». В сборнике представлены более 120 рецептов, автором одного из которых стал и герцог Кембриджский. Он рассказал, как готовить спагетти болоньезе и написал предисловие к книге.

«Когда меня в последний раз впускали на кухню, то я выполнял не самую главную роль. Мне доверяли чистить только морковку», — цитирует Daily Express шутку Уильяма.

Книгу выпустят в честь дня рождения благотворительной организации «The Passage». В этом году фонд отмечает свое 40-летие. Активное участие в его жизни принимала еще принцесса Диана. Рецепт от принца Уильяма будет размещен на 101-й странице.

Недавно принц Уильям и Кейт Миддлтон решили испечь бублики. Они посетили одно из популярных кафе Лондона, где сами приготовили тесто и взяли на себя весь процесс приготовления лакомств.