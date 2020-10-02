Без коалы не обошлось: Кейт Миддлтон и принц Уильям провели очередную онлайн-встречу

Кейт Миддлтон и принц Уильям активно изучают самые разные проблемные вопросы планеты. Недавно они посетили знаменитую пекарню в Лондоне и выяснили, как на бизнесменов повлияла пандемия коронавируса. На днях герцогиня побывала в скаутском лагере, где поговорила с ребятами на эту же тему. Теперь же будущие король и королева Великобритании решили узнать, как обстоят дела у жителей Австралии.

Кейт и Уильям провели онлайн-встречу с представителями бизнеса и служб быстрого реагирования зеленого материка и выяснили, как они справились с последствиями стихии. Напомним, что зимой этого года на юге Австралии бушевали сильные пожары, которые нанесли урон не только экономике, но и животному миру. Герцоги Кембриджские узнали, что защитники флоры и фауны продолжают оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

больше по теме Принц Уильям и Кейт Миддлтон испекли бублики для жителей Лондона Члены британской королевской семьи облагодетельствовали своим визитом пекарню, которая помогла англичанам в период карантина.

На днях стало известно, что только Кейт и Уильяму позволено проходить на территорию частной школы, где учатся принц Джордж и принцесса Шарлотта. В то время как остальные родители оставляют своих детей за воротами учебного заведения.