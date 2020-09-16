Принц Уильям и Кейт Миддлтон испекли бублики для жителей Лондона

В Великобритании герцог и герцогиня Кембриджские продолжают поддерживать свой народ в период пандемии, набирая все больше популярности у рядовых англичан. 15 сентября представители королевской династии посетили один из районов Лондона, чтобы лично поблагодарить бизнесменов и организации, которые не бросили простых граждан в трудный час.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с работниками центра занятости Лондонского моста, мусульманского центра английской столицы и знаменитой пекарни Brick Lane, которая помогает местным жителям бесплатной едой. Фотоотчет об этом визите появился на странице известной пары в Instagram.

Пекарня, которую посетили герцоги, славится своими бубликами. И чтобы максимально приблизиться к народу, Уильям и Кейт надели фартуки и помогли замесить тесто для новой партии выпечки. Об этом опыте было снято забавное видео, которым супруги тоже поделились со своими подписчиками.

Интересно, за сколько теперь пекарня продаст бублики, испеченные самой герцогиней Кейт?