По-итальянски: Наталия Антонова поделилась рецептом яблочного пирога

Дети актрисы Наталии Антоновой оценили ее очередной кулинарный шедевр, после чего она решила поделиться рецептом итальянского яблочного пирога со своими фанатами.

«Желтки соедините в таре с сахаром и взбейте до получения светлой массы и полного растворения сахара. 3 ст. л. сахара оставьте для посыпки пирога. Сливочное масло растопите и дайте немного остыть. Половину остывшего растопленного сливочного масла влейте в яично-сахарную массу. Сюда же добавьте молоко, просейте муку с разрыхлителем и соль. Все тщательно перемешайте до однородной массы без комочков. Тесто готово», — написала Антонова.

Тесто украсить очищенными от кожуры яблоками и полить растопленным сливочным маслом. Выпекать при температуре 180 градусов 50 минут.

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Ингредиенты: яичный желток — 2 шт., сахар-песок — 140 г, масло сливочное — 50 г, молоко — 125 мл., мука — 180 г, разрыхлитель — 5 г, соль — щепотка, яблоки — 4 шт.