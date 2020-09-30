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По-итальянски: Наталия Антонова поделилась рецептом яблочного пирога

Актриса часто радует подписчиков новыми шедеврами.

По-итальянски: Наталия Антонова поделилась рецептом яблочного пирога
Наталия Антонова. Фото: instagram.com/n.antonova

Дети актрисы Наталии Антоновой оценили ее очередной кулинарный шедевр, после чего она решила поделиться рецептом итальянского яблочного пирога со своими фанатами.

«Желтки соедините в таре с сахаром и взбейте до получения светлой массы и полного растворения сахара. 3 ст. л. сахара оставьте для посыпки пирога. Сливочное масло растопите и дайте немного остыть. Половину остывшего растопленного сливочного масла влейте в яично-сахарную массу. Сюда же добавьте молоко, просейте муку с разрыхлителем и соль. Все тщательно перемешайте до однородной массы без комочков. Тесто готово», написала Антонова.
Тесто украсить очищенными от кожуры яблоками и полить растопленным сливочным маслом. Выпекать при температуре 180 градусов 50 минут.

Ингредиенты: яичный желток 2 шт., сахар-песок 140 г, масло сливочное 50 г, молоко 125 мл., мука 180 г, разрыхлитель 5 г, соль щепотка, яблоки 4 шт.

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