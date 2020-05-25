Пальчики оближешь: Наталия Антонова рассказала, как приготовить яблочный тарт

Актриса Наталия Антонова поделилась рецептом классического яблочного тарта (открытый французский пирог).

Ингредиенты: 170 г пшеничной муки 110 г подмороженного сливочного масла 70 мл очень холодной воды 1/2 чайной ложки соли 1 чайная ложка лимонного сока 12 больших сладких яблок.

Сливочное масло поставить в морозильник минут на 30, натереть на терке. Муку смешать с солью и маслом. В холодную воду вылить лимонный сок и добавить ее к крошке. Быстро замесить тесто, скатать в ком, завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут.

«Все делать нужно очень быстро, тогда масло не растает и при выпекании такое тесто будет слоеным. Тесто получается неоднородным. Таким оно и должно быть», — уточнила Антонова.

Далее необходимо приготовить компот (по сути, нужен яблочный соус). Очистить стручок ванили, семечки собрать ножом и отправить в сотейник. Следом – сахар (2 ст. л.). Яблоки очистить от сердцевины, кожуры. Нарезать очень мелко — кубиками 0,5 см.

Положить яблоки в сотейник, засыпать корицу, влить воду. Поставить на средний огонь и томить под крышкой минут 30. Яблоки должны стать мягкими и немного прозрачными.

В ходе приготовления добавить мелко порезанную цедру лимона.

«Нам нужно добиться, чтобы почти вся влага вышла, иначе тесто промокнет», — сказала актриса.

Далее компот нужно оставить охлаждаться. И приготовить яблоки для верхнего слоя. Очистить фрукты, нарезать их тонкими ломтиками в 1-2 мм (чтобы яблоки не потемнели, сбрызнуть их лимонным соком).

Тесто раскатать между двумя листами пергамента. Толщина примерно 0,5 см, диаметр на 5-6 см больше диаметра формы. Выложить его в форму, аккуратно разравнять по бортикам.

Выложить компот, посыпать сахаром и сверху сделать слой из тоненьких долек яблок. Отправить в духовку на 30 минут, выпекать при температуре 200 градусов.