10 минут и готово: Наталия Антонова поделилась быстрым рецептом малинового варенья

Так же можно готовить десерт и с другими ягодами.

Актриса Наталия Антонова сама приготовила варенье из малины и обнародовала свой фирменный рецепт в личном блоге. Способ оказался на удивление простым.

больше по теме Пегова по рекомендации Лисовца дополнила свой гардероб модным платьем с рюшами небесно-голубого цвета В стильном образе актриса засветилась в кафе.

Необходимо заранее простерилизовать стеклянные банки и крышки. На 1 кг малины взять 1 кг сахара. Проварить все вместе пять минут, остудить. Потом опять подержать на огне пять минут, помешивая. Разлить готовое варенье по сухим банкам, закрутить их крышками, перевернуть и оставить остужаться.

По этому же простому рецепту можно готовить любую другую ягоду или фрукты. Хранить готовый десерт можно без холодильника.

Кстати, один из фолловеров Антоновой заметил в комментариях ее блога, что если добавить в это варенье агар-агар в качестве загустителя, то получится вкуснейший джем.