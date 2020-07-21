10 минут и готово: Наталия Антонова поделилась быстрым рецептом малинового варенья

Актриса Наталия Антонова сама приготовила варенье из малины и обнародовала свой фирменный рецепт в личном блоге. Способ оказался на удивление простым.
Необходимо заранее простерилизовать стеклянные банки и крышки. На 1 кг малины взять 1 кг сахара. Проварить все вместе пять минут, остудить. Потом опять подержать на огне пять минут, помешивая. Разлить готовое варенье по сухим банкам, закрутить их крышками, перевернуть и оставить остужаться.
По этому же простому рецепту можно готовить любую другую ягоду или фрукты. Хранить готовый десерт можно без холодильника.
Кстати, один из фолловеров Антоновой заметил в комментариях ее блога, что если добавить в это варенье агар-агар в качестве загустителя, то получится вкуснейший джем.